مجلة «الأمن» تركز على الثقافة القانونية في عددها الجديد

المصدر: دبي - البيان

استحدثت مجلة «الأمن» الشهرية، التي تصدر عن القيادة العامة لشرطة دبي، في عددها الجديد 256، أبواباً جديدة منها، المكتبة الشرطية التي تسلط الضوء على أبرز إصدارات شرطة دبي، وتستعرض فيه آخر الإصدارات والمطبوعات والأبحاث الشرطية. وباب أوراق قانونية الذي يهتم بنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي الأمني والقانوني، عبر تلقي الأسئلة والاستفسارات التي تهم الأسرة والمجتمع.

وطرح العدد الجديد عدة قضايا وموضوعات وطنية وأمنية وقانونية واجتماعية متنوعة، وأبرز الأخبار والفعاليات، حيث تناول موضوع غلاف العدد، احتفالية شرطة دبي بيوم العلم بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويتناول العدد في تحقيق تحت عنوان «الألعاب الإلكترونية.. التسلية الافتراضية المدمرة» تأثير ألعاب الفيديو على أدمغة الأطفال، ودور الأسرة والمدرسة في الجانب التثقيفي للحد من المخاطر.

وفي العدد حوار مع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، لي لينغ بينغ، التي تحدثت عن العلاقة المشتركة بين الصين والإمارات والتبادل الثقافي ومنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي العدد أيضاً حوار مع خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الحبتور، وحديث مقتضب عن علاقته بالمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورحلته في عالم الأعمال والبناء، ونظرة على أبرز المحطات في حياته.

كما يتناول العدد مجموعة من المواضيع العالمية المترجمة في جانب التحليل الجنائي الرقمي. ويروي كذلك تفاصيل جريمة «حقل الموت» في تكساس.

ويضم العدد 256 تفصيلاً عن الفريق النسائي لقيادة الزوارق في شرطة دبي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وجهود شرطة دبي في مواجهة انبعاثات الكربون بالترشيد في الكهرباء والمياه والطاقة.