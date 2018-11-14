شرطة أبوظبي توعّي الطلبة بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شرطة أبوظبي محاضرات توعية بمخاطر المخدرات لطلاب وطالبات مدرستَي انترناشيونال كوميونتي، والنهضة الدولية الخاصة، ضمن برنامج توعية طلبة المدارس بأبوظبي.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أهمية هذه المحاضرات التي تندرج ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية لتعريف الطلبة بآفة المخدرات، وسبل مواجهتها، وخطورتها على صحة العقل والجسم، لافتاً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به «المديرية» في مكافحتها، ضمن محاور: التوعية والرقابة والعمل الميداني، والتبصير بسبل العلاج من الإدمان.

وتضمنت المحاضرات، نقاشات حول آفة المخدرات وضرورة تكاتف الجهود لمكافحتها، شارك فيها عدد من الطلاب والطالبات، والكادر التعليمي والإداري بالمدرستين.