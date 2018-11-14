«تقنية الوطني» تطلع على جهود «بيئة» في تحويل النفايات إلى طاقة

المصدر: الشارقة - البيان

زارت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس مقر شركة «بيئة» في الشارقة، اطلعت فيها على جهود وخطط الشركة في تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك ضمن خطة اللجنة لمناقشة سياسة وزارة الطاقة، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وشارك في الزيارة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، وعفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وفيصل حـارب الذباحي عضو اللجنة.