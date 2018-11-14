مؤتمر أنظمة هندسة الإنترنت بجامعة زايد يبحث تطورات التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

افتتح الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد أمس أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لأنظمة معلومات هندسة الإنترنت «وايز 2018»، التي تنظمه كلية الابتكار التقني، لأول مرة في الشرق الأوسط، في حرم الجامعة بدبي، وتستمر حتى غد، ويبرز مؤتمر هذا العام أحدث الأبحاث والتطورات التكنولوجية في مجال هندسة الويب في عصر تحدي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهما منطقتان تتقدمان بسرعة في عالم الأعمال والاقتصاد المعرفي.

كما يهدف المؤتمر إلى توفير ملتقى دولي للباحثين والمهنيين والممارسين في المجال الصناعي لتبادل المعرفة والرؤى في مجال تقنيات المعلومات والمنهجيات الحديثة، والتطبيقات، وذلك لتعزيز مجال هندسة الإنترنت في عصر «البيانات الكبيرة» والذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهيدب بالنيابة عن معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، بالمشاركين في المؤتمر من أكاديميين وباحثين وخبراء ميدانيين وفدوا من مختلف بلدان العالم، مثل الصين وأستراليا والمملكة المتحدة واليابان ونيوزيلندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والبرازيل وفرنسا وألمانيا والهند والسويد والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

وقال المهيدب: «لقد أثبت مؤتمر «وايز» على مر السنين أنه منتدى دولي نشط يهتم بالباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتخصصين في المجال الصناعي الذين يجتمعون لتبادل المعارف والنتائج والرؤى في مجال تقنيات وتقنيات الويب السريعة النمو والأساليب والتطبيقات.