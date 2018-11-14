اختتام ملتقى K9 الدولي بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات ملتقى K9 الدولي الأول للكلاب البوليسية، الذي نظمته إدارة التفتيش الأمني K9 بقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وأوضح العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 أن الملتقى استقطب نحو 250 من منتسبي إدارات التفتيش الأمني بالقيادات العامة للشرطة في الدولة إلى جانب العديد من الخبراء الأجانب من المملكة المتحدة وكرواتيا وهنغاريا.

وثمن النتائج التي حققها الملتقى من خلال النقاشات والمحاضرات النظرية الهادفة والتي قدمت عصارة تجارب عالمية متميزة عززت من إمكانات شرطة أبوظبي الكبيرة في استخدام الكلاب البوليسية بمكافحة الجريمة.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة التي حققها مدربو الكلاب البوليسية والمؤسسات الأمنية والشرطية، في الاستخدام الأمثل لها، وتقديم الحلول الملائمة للتصدي للتحديات.

وأضاف: إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة ومن المبادرات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لتأهيل المنتسبين من الكوادر الوطنية للتعامل مع القضايا الأمنية.