234 ألف درهم منحة جامعة دبي للطلبة المتعثرين مادياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن صندوق المنح الدراسية للخريجين والأصدقاء في جامعة دبي، أنهم سيقدّمون هذا الفصل الدراسي مبلغاً قدره 233.919 درهماً للطلاب والخريجين المتعثرين مادياً، حيث سيساعد هذا المبلغ العديد من الطلبة على تغطية بعض الرسوم الدراسية والتخرج لمتابعة مهنتهم المستقبلية.

وقالت أمينة المرزاق، مديرة قسم الخدمات الطلابية وشؤون الخريجين: «إن هذا المبلغ كان جزءاً من العائدات التي تم جمعها خلال حفل السحور الخيري السنوي السابق، ومن خلال مساهمة أصدقاء الجامعة والخريجين الذين أخذوا على عاتقهم دعم الطلبة المحرومين ماديّاً».

وأضافت، إن الجامعة ستواصل في دعم الطلبة الذين يقومون بعمل جيد في دراستهم، ولكنهم يواجهون صعوبات مالية لدفع رسومهم. كما أعلن القسم الذي يدير العديد من أنشطة الخريجين، أن أكثر من 150 طالباً شاركوا حتى الآن في برنامج التوجيه للطلبة الخريجين.