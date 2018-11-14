216 ألف زيارة إرشادية نفذها «خدمات المزارعين» خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذ مركز خدمات المزارعين بأبوظبي أكثر من 216 ألف زيارة إرشادية لمزارع الإمارة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري، وتمثل هذه الزيارات وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز لمزارعي إمارة أبوظبي خدمات استباقية تستهدف تطوير وتنمية قطاع الزراعة ولا تستلزم طلباً خاصاً من أصحاب المزارع.

وتركز الزيارات الإرشادية التي يقوم بها مهندسو الإرشاد على متابعة أحوال المزارع وتقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب وعمال المزارع وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية من خلال الزيارات الحقلية والورش التدريبية للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والاستخدام الأمثل للمياه، في حين يتم زيارة المزارع المطبقة لأنظمة الزراعة المائية مرة أو أكثر كل أسبوع حسب احتياج المزرعة.

تدريب

وفي نفس السياق قدم مركز خدمات المزارعين بأبوظبي تدريباً فنياً مكثفاً لنحو 25519 عاملاً من عمال المزارع في إمارة أبوظبي خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية حوالي 1208 دورات خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وشارك في تنفيذها نحو 172 مهندس إرشاد من مختلف التخصصات الزراعية، حيث يتم تدريب العمال على الطرق الصحيحة لمكافحة الآفات وإدارة الري والتسميد في المزرعة، وطرق زراعة أشجار الفاكهة وخدمات النخيل وإنتاج التمور وبرنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، بالإضافة إلى الزراعة المائية والممارسات الزراعية الجيدة ورفع كفاءة شبكات الري ثم الإدارة المتكاملة للآفات.

مكافحة

يعمل مركز خدمات المزارعين على تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار النخيل وتنفيذ عمليات المكافحة بصورة دورية على مدار العام وخلال التسعة أشهر الماضية، قام المركز بتنظيم نحو 137 ألف زيارة لمزارع النخيل بهدف صيانة المصائد الفرمونية والضوئية ومتابعة النخيل المصابة.