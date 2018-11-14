الرئيس البرتغالي: علاقاتنا مع الإمارات في أزهى مراحلها

المصدر: باريس - وام

أشاد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمستوى العلاقات التي تربط بلاده بالإمارات، ووصفها بأنها تعيش أزهى مراحلها.

وأعرب عن سعادته بالنمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الإماراتية - البرتغالية على جميع الصعد، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، منوّهاً بحكمة قيادة الإمارات وتميز شعبها ونجاحاتها.

وقال: «تربطنا بالإمارات علاقات مزدهرة، وهناك تعاون اقتصادي وتجاري كبير بيننا، ونمتلك كل مقومات توسيعه بما يتماشى وحجم العلاقات السياسية الناجحة التي تربط البلدين، اليوم نعيش أجمل لحظات علاقات بلدينا بدخول الثقافة مجالات التعاون بيننا». واعتبر أن الحوار والتبادل الثقافي يبقيان دائماً مقياس نجاح أي علاقة بين الدول.