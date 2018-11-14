60 مستشفى و441 مدرسة في أبوظبي بنهاية 2017

المصدر: أبوظبي - وام

كشف مركز أبوظبي للإحصاء في تقرير بعنوان «أبوظبي في أرقام» أن عدد المستشفيات في إمارة أبوظبي بلغ 60 مستشفى بنهاية عام 2017، وبطاقة استيعابية وصلت إلى 5 آلاف و536 سريراً، فيما بلغ عدد الصيدليات 802 صيدلية والعيادات 700 عيادة.

ورصد التقرير أبرز التطورات في قطاع التعليم في موسم 2016-2017، حيث وصل عدد المدارس إلى 441 مدرسة، 250 منها حكومية و191 خاصة، في حين بلغ عدد المعلمين 26 ألفاً و953 معلماً.

وأشار التقرير إلى أن عدد زوار المتاحف في إمارة أبوظبي بلغ خلال العام الماضي 505 آلاف و345 زائراً، فيما استقطبت الحدائق العامة مليوناً و918 ألفاً و403 زوار.

وبحسب التقرير فقد وصل عدد الزائرين القادمين عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 11 مليوناً و717 ألفاً و679 قادماً في عام 2017.