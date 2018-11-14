نادي الشارقة للصحافة ينظم جلسة حوارية لوسائل الإعلام

المصدر: الشارقة- البيان

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس، جلسة حوارية جمعت مختلف وسائل الإعلام المحلية بالمسؤولين في بلدية مدينة الشارقة، وذلك ضمن مبادرة «تواصل» التي أطلقها النادي في مطلع العام الجاري.

وحضر الجلسة التي عقدت في قاعة «الإيجابية» بمقر البلدية كل من ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، وكبار المسؤولين في بلدية الشارقة.

وأكد الطريفي حرص فريق العمل على ضمان التطور المستمر وتقديم أفضل الخدمات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.