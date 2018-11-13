محمد بن زايد يزور خليفة مطر المزروعي بمنزله في أبوظبي

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. خليفة مطر المزروعي .. وذلك بمنزله في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي.

ورحب خليفة المزروعي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن سعادته وأفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه بهذه الزيارة الكريمة وتقديرهم لها.

وتبادل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مع المزروعي والحضور الأحاديث الودية التي تعكس النهج الأصيل الذي تسير عليه القيادة الحكيمة في التواصل والالتقاء بالمواطنين.

ودعا الجميع الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يديم عليها الخير والبركة والأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقد ألقيت قصيدة شعرية عبر فيها الشاعر عن اعتزازه وفخره وانتمائه للوطن والقيادة الحكيمة واستعداد أبناء الوطن للعمل والتفاني والتضحية لتبقى راية الامارات عالية خفاقة.