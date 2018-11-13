حاكم أم القيوين يصدر قرارا بزيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة بنسبة 100%

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قرارا رقم / 6 / لسنة 2018 بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة أم القيوين بنسبة مائة في المائة وذلك احتفاء بمرور مائة عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" -مئوية زايد-.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزا للدور الذي تنتهجة حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات.