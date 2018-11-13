محمد بن زايد يقلد عددا من أبطال القوات المسلحة وسامي "المجد والشجاعة "

المصدر: وام

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من أبطال القوات المسلحة وسام المجد من الطبقة الأولى ، ووسام الشجاعة، تقديرا وتكريما لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية.

وأعرب سموه ــ خلال استقباله معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ، والضباط وضباط الصف المكرمين في قصر البحر في أبوظبي ــ عن فخره واعتزازه بأبطال الوطن وأبنائه الذين يجسدون أسمى قيم الولاء والوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات من خلال تسطير المواقف البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والعز والكرامة.. وتمنى سموه لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم لتبقى رايته خفاقة.

كما أشاد سموه بمستوى كفاءة وجاهزية وقدرات أبطال قواتنا المسلحة القيادية والعسكرية الميدانية.. وقال سموه " إننا سعداء بمستوى الجاهزية والاستعداد الذي تتمتعون به والقدرة على تنفيذ المهام التي توكل إليكم بكل كفاءة واحترافية".

واستحضر سموه تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ساحات القتال سعيا إلى علو وطنهم .. وقال سموه " سيظل شهداء الوطن خالدين بسيرهم العطرة.. باقين أبد الدهر عبرة في البذل والعطاء.. تخلدهم الأجيال.. وتحفظ مآثرهم.. وتستقي من بطولاتهم قصص و مواقف العز والشرف.".

وقد قلد سموه وسام المجد من الطبقة الأولى كلا من العميد ركن عبدالسلام الشحي والعقيد ركن طيار عادل صنقور والعقيد ركن سالم الدهماني والعقيد ركن أحمد الزعابي والعقيد ركن محمد المزروعي وملازم أول طيار مرشد البلوشي.

كما قلد سموه وسام الشجاعة كلا من العقيد ركن سيف الشامسي والنقيب سعيد الشحي والمرشح أحمد الظنحاني والوكيل أحمد الكعبي.

حضر مراسم تقليد الأوسمة .. سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة.

