«نيابة دبي» تنفّذ إخلاء وهمياً في مقرّها خلال 3 دقائق

المصدر: دبي - البيان

نفذت النيابة العامة بدبي، بمقرها الرئيس، عملية إخلاء وهمية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والتي استهدفت جميع موظفي ومتعاملي الدائرة، محققة رقماً قياسياً لإتمام العملية مدته 3 دقائق.

وقال جاسم عبدالرحمن محمد مدير إدارة أول القضايا، رئيس فريق الطوارئ بالنيابة العامة، إن عملية الإخلاء تهدف إلى تدريب موظفي ومتعاملي النيابة على الطرق السليمة والمنهجية في عمليات مواجهة الحرائق وإخلاء المباني دون خسائر أو إصابات تذكر.

وأوضح، أن الفريق تمكّن من إخلاء 551 موظفاً و21 متعاملاً و34 عسكرياً و17 موقوفاً، وتم التعامل مع مصابين جراء الحريق الوهمي، حيث تم إسعاف مصاب واحد في موقع الحريق الوهمي الكائن في الطابق الأرضي بجانب الاستقبال بداخل مبنى النيابة، معتبراً جميع ما ذكر تم في زمن قياسي استغرق 3 دقائق.