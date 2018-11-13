«كهرباء الشارقة» تنجز مشاريع تطويرية في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - البيان

كشف أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز عدد من المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى، إذ تم إلغاء خطوط هوائية بطول 72 كيلومتراً وإلغاء 28 محولاً هوائياً وتوصيل الخدمات لـ252 من العزب والمزارع والمباني وتحديد 136 نقطة تغذية وإجراء الدراسات اللازمة لـ101 من المشروعات إضافة إلى الصيانة المستمرة لأعمدة الإنارة والتعامل مع حالات الطوارئ في مناطق متفرقة والصيانة الدورية للشبكات.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة والمياه في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات عالمية في الإمارة.

وأكد المهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة أنه في ما يخص مشروعات إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى تتم التغذية بالتنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وكهرباء الشارقة.