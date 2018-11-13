تفعيل مركز الجاهزية للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تفعيل أعمال مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل الهادف لمساعدة الحكومات وتعزيز قدراتها في مجالات الاستعداد للمستقبل، من خلال دعم التفكير الاستباقي الذي يعتمد على الدراسات والبحوث والاستشراف العلمي.

جاء ذلك، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية التي عقدتها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والباحثين ورواد الأعمال من أكثر من 70 دولة حول العالم.

دور فاعل

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن صناعة المستقبل تتطلب من الحكومات أداء دور فاعل وأساسي في توليد الأفكار وابتكار الحلول والنماذج القائمة على استشراف المستقبل والدراسات الاستباقية، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ومستويات جودة حياة المجتمعات.

وقال معاليه إن جهود دولة الإمارات لتحقيق الجاهزية للمستقبل تنطلق من رؤى القيادة وتوجهاتها بأهمية تعزيز قدرات الحكومات على استشراف المستقبل وإعداد خطط وسياسات تنسجم مع التغيرات المتسارعة والمستجدات التي يفرضها التطور الكبير في مختلف المجالات، ما يحتم ضرورة تشكيل منظومة عمل حكومية اجتماعية عالمية مشتركة تواكب العولمة الجديدة بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تنظيم حكومة دولة الإمارات مجالس المستقبل العالمية يشكل إضافة نوعية لريادة الدولة ودورها المؤثر في تشكيل مستقبل العالم، والاستعداد له عبر إعداد الحكومات والمجتمعات وتصميم الحلول التي تواجه تحديات القطاعات الحيوية المؤثرة في حياة الناس، وابتكار نماذج جديدة للعمل الحكومي تتبنى الفكر الاستباقي المستقبلي.

أسس رئيسية

ويأتي انطلاق أعمال مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل في إطار تنفيذ المبادرة التي أعلنت عنها حكومة الإمارات ضمن فعاليات الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل التي عقدت في نوفمبر 2017.

ويتيح المركز للحكومات ميزة بناء الأسس الرئيسية ومساندتها بالأدوات الأساسية، والإنجاز السريع والقدرة على التنافس وابتكار الحلول المستقبلية من خلال الكشف المبكر عن الاتجاهات الناشئة عالمياً، والتركيز على فرص النمو والإمكانات المتاحة، إضافة إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات وأطر العمل الكفيلة بإعداد الجهات الحكومية للمرحلة المقبلة.

كما يعمل المركز على تطوير القدرات الاستراتيجية بعيدة المدى في القطاعات المستقبلية والارتقاء بأنشطة إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووضع منهجيات الاستشراف الاستراتيجي وتوفير المسوحات للتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا الجديدة والتحديات المحتملة، وتهيئة بيئة مناسبة لتواصل الخبراء في المنطقة وتشكيل شبكة عالمية من المختصين في مجال الجاهزية للمستقبل تسهم في تعزيز قدرة الحكومات على تبني التفكير الاستباقي.

ويقدم مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل خدمات متكاملة تتعلق بتطوير أدوات الجاهزية للمستقبل، وبناء قدرات الحكومات أو المؤسسات، وإجراء الحوارات الاستراتيجية وتطوير التقارير والدراسات الاستباقية الخاصة بتحديد مجالات النمو المستقبلي.