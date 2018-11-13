«مستقبل النظم الإنسانية» يدعو للاستثمار في الابتكار الرقمي

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس «مستقبل النظم الإنسانية»، ضمن أعمال الدورة الثالثة من اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التحديات التي يفرضها التطور السريع في العالم الرقمي على النظام الإنساني المستقبلي.

ويهدف المجلس إلى تصميم وتنفيذ إطار عمل جديد يحدد أدوار المنظمات الإنسانية والجهات الفعّالة لتعزيز القدرات المحلية في مواكبة متطلبات العصر الرقمي الجديد، وما سيحمله من تحديات.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة التركيز على أولويات الاستثمار في الابتكار الرقمي، لتتمكن المجتمعات من التعامل بمسؤولية مع الآثار المترتبة على التقدم الرقمي، وتقليل مخاطرها بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع، ويضمن له القدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية.