جلسات تدعو لتطوير النظم المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس مستقبل تطوير النظم المالية، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، ضرورة تطوير نظام مالي تنموي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تحقيق دمج أفضل بين التدفقات الرأسمالية المحلية والدولية مع المبادرات المالية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على الدول النامية.

وأكدوا أن هذا الهدف ممكن التحقيق في حال تصميم نظام جديد لتنمية تمويل الجهات والمنظمات المعنية بمساعدة الدول على الوصول إلى الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها والطموحات المناخية.