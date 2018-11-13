مجتمعون: تكنولوجيا المستقبل تلعب دوراً محورياً في حماية الطبيعة

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس مستقبل التنوع والاقتصاد البيولوجي الذي عقد ضمن فعاليات مجالس المستقبل العالمية، أهمية تضافر جهود الأطراف المعنية لتعريف التحديات والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها تقنيات المستقبل والخطط المتاحة لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي الذي يعد من أهم القضايا العالمية.

ولفت المجتمعون إلى الحاجة الملحة لتوحيد الجهود العالمية من كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية والأطراف المعنية لتحديد المخاطر الحالية والمستقبلية ومراقبة تأثير تغيرات التنوع البيولوجي على المجتمعات والاقتصادات العالمية.

وأشاروا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه أحدث الابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا.