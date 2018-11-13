محمد بن زايد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان العلاقات والقضايا الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر، جيرمي هانت وزير خارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض سموه ووزير الخارجية البريطاني أهم ملفات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا الآراء بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.