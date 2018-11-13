التكنولوجيا الحديثة تعزز جودة حياة المجتمعات

المصدر: دبي - البيان

أكد المشاركون في جلسة «حلقة المستقبل» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً فعالاً في تعزيز جودة حياة المجتمعات، عبر إعادة النظر في النظم والأطر التقليدية وتحديثها بما يتواءم مع التغيرات المتسارعة التي تطرأ على الأفراد والمجتمعات وعلى مختلف الأصعدة وبالأخص التعليم وسوق العمل والصحة.

جاء ذلك، ضمن الجلسة الحوارية التي استضافت كلاً من توماس كوتشان، أستاذ الإدارة في جورج مافريك بنكر ومدير مشارك لمركز إم آي تي سلون لأبحاث العمل والتوظيف في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وفرانشيسكا كولومبو رئيس قطاع الصحة في منظمة التنمية والتعاون الدولي، وويليام إيغرز المدير التنفيذي في مركز ديلويت للرؤية الحكومية وجيريمايا براسي الأستاذ المساعد في القانون في المعهد الأوروبي للقانون المقارن في جامعة أوكسفورد.