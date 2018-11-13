خبراء: يجب إتاحة الاكتشافات الطبية على مستوى صناعي

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس «مستقبل التكنولوجيا الحيوية»، الذي عقد ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، أن معيار الرعاية الصحية المستقبلية ينبغي أن يعتمد على التكنولوجيا الحيوية في ممارسة الطب، مشدداً على ضرورة إتاحة الاكتشافات الطبية على مستوى صناعي بحيث يستفيد منها الجميع.

وناقش أعضاء المجلس الجوانب الأخلاقية التي تصاحب الاكتشافات الجديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وكيف يمكن توفيرها لكل أفراد المجتمع على المستوى الصناعي، بحيث يتم ضمان الحصول على رعاية صحية شاملة.

ولفت المجلس إلى أن أعداد المرضى الذين يستطيعون تحمل تكاليف الطب القائم على التكنولوجيا الحيوية، والاستفادة من التطورات العلمية، أقل بكثير من العدد المأمول.