وفد «الاقتصاد» يطلع على مبادرات السعادة في «تطوير البنية التحتية»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت وزارة تطوير البنية التحتية ممثلة في إدارة الاتصال الحكومي وفريق السعادة والإيجابية، وفداً من وزارة الاقتصاد، وذلك في ديوان الوزارة بدبي، وقد اطّلع الوفد الزائر على أنشطة وتخصصات الإدارة ومهامها المختلفة، وأفضل الممارسات في المجال الإعلامي والمبادرات المتعلقة بالسعادة.

ورحبت هناء الصوري مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تطوير البنية التحتية، بالوفد الضيف، ولفتت إلى حرص الوزارة على تطبيقها أفضل الممارسات في مجال إدارة النشاط الإعلامي والاتصال والتواصل الداخلي والخارجي، إلى جانب تقديمها شرحاً مفصلاً عن اختصاص أقسام الإدارة الثلاثة (الإعلام والاتصال الإلكتروني والشراكة)، ودور الإعلام في الارتقاء بسمعة الوزارة وتعزيز مكانتها.