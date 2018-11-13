ملتقى K9 الدولي في أبوظبي يستعرض طرق التفتيش ومهارات التدريب

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، فعاليات ملتقى K9 الدولي الأول لشرطة أبوظبي، لمستخدمي الكلاب البوليسية في المجال الأمني، لاستعراض التجارب والمهارات الجديدة في تدريبها ورعايتها.

وأوضح العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 بقطاع شؤون الأمن والمنافذ إن الملتقى يركز على وضع معايير وأساسيات مشتركة لتدريب الكلاب البوليسية وطرق التفتيش، وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المدربين أثناء أداء المهام الأمنية والعمل على وضع مقترحات تدعم الجهود الصحية و الأمنية.

ولفت إلى أهميته في التعريف بإمكانات وقدرات الكلاب البوليسية في الكشف عن المتفجرات والمخدرات والمواد الممنوعة، والبحث عن الأحياء وإنقاذهم من تحت أنقاض الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وأضاف: كما يعكس حرص شرطة أبوظبي على الخبرات والتجارب الناجحة، التي تحققها الجهات والمعاهد المتخصصة في تربية ورعاية الكلاب البوليسية، ووضع الحلول الملائمة للتصدي للتحديات في مجالات التدريب والتفتيش والرعاية الصحية.

وكان اللواء الشريفي، يرافقه عدد من مديري القطاعات بشرطة أبوظبي، تفقد منصات المعرض المصاحب للملتقى، واطلع على تجهيزات ومهام الجهات المشاركة، واستمع إلى شرح موجز حول المجالات التي تستخدم بها الكلاب البوليسية، واستعرض بعض كتيبات التوعية والمطويات التوجيهية من قبل العيادات البيطرية والمعاهد المتخصصة في العناية بها وتدريبها.

جهود

وكان الملتقى استعرض في اليوم الأول مجموعة من المحاضرات العلمية التي تستعرض جهود العمل الشرطي والأمني في تدريب الكلاب البوليسية وتأكيد دورها في التصدي للجريمة وتحدث الخبير البريطاني دنيس أتارد، عن دور الكلاب البوليسية في الكشف عن المتفجرات، واستعرض ريتشارد لاند في محاضرته النجاحات الكبيرة التي حققها التدريب الجيد للكلاب البوليسية في التفتيش الذاتي عن المخدرات، و لفتت مارسيل بونيثن إلى أهمية الدور المطلوب من القطاع الخاص في تطوير استخدام الكلاب البوليسية ورعايتها بصورة أفضل، كما قدمت تموثي لاي ورقة عمل حول كلاب البحث عن الجثث.

وفي اليوم الثاني تحدث الخبراء أندريا بانتر عن كلاب الاقتحام والمداهمة، وغريغوري تايلر، عن التفتيش عن المخدرات والأسلحة الخفيفة بواسطة الكلاب البوليسية، وتحدث الخبير الكرواتي، كريستين نيكوليج، عن التخطيط والتوثيق في عمليات البحث عن الجثث، وقدمت سارة ماريفيج، نبذة عن الإنجازات الكبيرة التي حققها فريق شرطة أبوظبي للبحث والانقاذ بواسطة الكلاب البوليسية من خلال مشاركته في مختلف المهام الإنسانية محلياً ودولياً.