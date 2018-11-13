مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم تختتم فعالياتها اليوم

المصدر: دبي - رامي عايش

تختتم مسابقة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث اليوم فعالياتها باختبار خمس متسابقات، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزات بالمراكز العشرة الأولى في الحفل النهائي الذي سيكون يوم الجمعة المقبل.

وتنافست أمام لجنة التحكيم أمس 6 متسابقات هن: مرام سامي أمين الحداد من ليبيا، خديجة يونس إلياس إبراهيم من نيجيريا، إليشا شيخ شفيق أحمد من باكستان، فرحية أدن شيخ من الولايات المتحدة، خديجة جالو من عينيا بيساو، وزينب برذوشي من ألبانيا، بحضور إبراهيم محمد بو ملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من المسؤولين وطلبة مراكز التحفيظ.

أما اليوم، فستتنافس آخر خمس متسابقات وهن فاطمة محمد محمود من تشاد، نور محمد عبدالله سلطان الحمودي من الإمارات، عقيلة بنت حاج أيوب من سلطنة بروناي، فاطمة واحد زاده من طاجيكستان وحميداتو الأساني من توجو.

وضمن فعاليات أمس، تبادل إبراهيم محمد بو ملحه الدرع التذكارية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تسلمه العقيد عبدالصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز لرعاية «الإدارة العامة» فعاليات اليوم الثامن للمسابقة، اصطحب الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة لزيارة معرض الجائزة الذي أقيم في قاعة الاستقبال بمقر المسابقة .