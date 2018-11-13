الرئيس العراقي يزور جامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل صالح والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول بعدها الضيف الزائر والوفد المرافق له يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما اطلع صالح والوفد المرافق على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد، علاوةً على تاريخ إنشاء الصرح الكبير ورسالة مؤسسه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما زار الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، أمس، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي. ولدى وصول الرئيس العراقي، استعرض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها الضيف في واحة الكرامة استمع إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

رافق الرئيس العراقي خلال الزيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة. وفي نهاية الجولة قام الرئيس العراقي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.