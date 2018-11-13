حمدان بن محمد يشعل التنافس على راية سموه للحكومة الذكية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حملة التصويت لاختيار أفضل الأفضل من بين 8 مبادرات حكومية تتنافس للحصول على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2018، ودعا سموه الجمهور عبر حسابه في «تويتر» للتصويت على المبادرات من خلال الرابط التالي http:/‏‏/‏‏vote.dtmc.gov.ae ويستمر التصويت لغاية الرابع من ديسمبر المقبل، حيث سيستطيع الجمهور اختيار المبادرة الأحق بالفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وبحسب مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فإن المبادرات الـ 8 المرشحة للفوز بـ «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، وقع عليها الاختيار من أصل 33 مبادرة تم تطبيقها خلال دورة التحسين لهذا العام من قبل الجهات المشاركة في حكومة دبي.

المبادرات المرشحة

وتتضمن المبادرات المرشحة للفوز كلاً من: القيادة العامة لشرطة دبي عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن مبادرة «أذونات الدخول +50»، والنيابة العامة عن مبادرة «الكفالة الذكية»، وهيئة الطرق والمواصلات عن مبادرة «مركبتي»، وبلدية دبي عن مبادرة «الحديقة الذكية»، وهيئة الصحة بدبي عن مبادرتي «الصيدلية الذكية»، و«تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، والمنطقة الحرة لجبل علي عن مبادرة «التنقل الذكي».

وسوف يتم الإعلان عن الجهة التي ستحصل على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لهذا العام خلال ملتقى حمدان في ديسمبر 2018.

وفيما يخص مبادرة التنقل الذكي التابعة للمنطقة الحرة لجبل علي، فإنها تسعى لتسهيل حركة الشاحنات ونقل البضائع من وإلى البوابات الداخلية والخارجية بأنظمة ذكية تساعد على تفتيش الحاويات بدقة، كما تساعد في سهولة حجز مواعيد تخليص البضائع.

وتعتمد مبادرة أذونات الدخول +50 التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تطوير الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية لاتخاذ القرارات بسرعة ودقة، مما يساهم في تقليص زمن رحلة المتعامل ورفع كفاءة الخدمة.

وتمكن مبادرة مركبتي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بإصدار ملكية إلكترونية دائمة لمرة واحدة تصل للمتعامل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الهيئة، ويتم تفعيلها كل عام بعد انتهاء إجراءات التسجيل.

أما مبادرة تقنية دبي لترميم الصمام التاجي، لهيئة الصحة بدبي، فتكون بترميم الصمام عبر استحداث أربطة جديدة تتناسب مع العلاج المعتمد للحالة المرضية، فيما تستهدف مبادرة الصيدلية الذكية التابعة للهيئة أيضاً اختصار رحلة علبة الدواء وخفض وقت انتظار صرفها مع ضمان أعلى معايير السلامة والدقة المتبعة عالمياً.

وهناك مبادرة الكفالة الذكية التابعة للنيابة العامة، وهي ضمانه إلكترونية ذكية تضمن عدم مغادر المتهم أراضي الدولة.

وتشمل مبادرة الحديقة الذكية التابعة لبلدية دبي عدداً من مسارات التحول الذكي، وتدشين كافة خدمات الحديقة من خلال تطبيق ذكي، وتوفير خاصية البيئة الافتراضية VR على المسارين الترفيهي والتعليمي.

وفيما يخص مبادرة مركز الشرطة الذكي التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي فهي مبادرة مبتكرة ورائدة تنسجم مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، ويمكن من خلالها تقديم البلاغات الجنائية عن بعد.

تكريم

تُسلّم راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية للجهة الحكومية التي تحصل على أكبر عدد من أصوات الجمهور لمدة عام كامل، والجهات الحكومية التي حصلت على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية خلال الأعوام السابقة هي: «هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة المترو السريع، ثم «تراخيص» عن مبادرة الشامل، ثم «دائرة السياحة والتسويق التجاري» عن نظام التذاكر الإلكترونية، ثم «هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة المظلات الذكية، فيما تحمل الراية حالياً بلدية دبي عن مبادرة منتجي.

سموه دعا الجمهور للتصويت من خلال الرابط التالي: http:/‏/‏vote.dtmc.gov.ae

التصويت مستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل لاختيار الأحق بالراية