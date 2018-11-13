حمدان بن محمد: توجيهات محمد بن راشد تحقق راحة الناس بخدمات عالية الكفاءة

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن نماذج العمل المتقدمة التي تطورها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الحكومي تمثل تجربة عالمية ونموذجاً يحتذى للارتقاء بجودة حياة المجتمعات وتحقيق سعادة المجتمعات.

وقال سموه: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على تعزيز تجارب المتعاملين وتحقيق راحة الناس بتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة والفعالية وبمستوى خمس نجوم وأكثر».

وفي تدوينات نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر» قال سموه: «أزحنا اليوم الستار عن لوحة الخمس نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين في برنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي، نظام النجوم لتصنيف الخدمات ساهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية والهدف تقديم الأفضل للمتعاملين.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يريد رفع كفاءة مراكز سعادة المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية، مراكزنا الحكومية تنافس أفضل المؤسسات الخاصة في تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين وتوفير خدمات بمستوى خمس نجوم وأكثر».

وأشاد ولي عهد دبي بجهود فريق عمل برنامج الشيخ زايد للإسكان وموظفي مركز سعادة المتعاملين التابع للبرنامج في إمارة دبي، داعياً سموه إلى تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بجودة الخدمات بما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة حياة أفراد المجتمع.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن لوحة الـ5 نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين الرئيس في برنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي والتي تم منحه إياها في إطار الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

منصات

ويمثل مركز سعادة المتعاملين في المركز الرئيس لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الحكومية ويوفر من خلال مساحات العمل فيه 3 منصات لتقديم الخدمات تشكل مكاتب إسعاد المتعاملين ومنصة خدمات ذكية تفاعلية تسهل على المتعامل إنجاز معاملته ذاتياً إضافة لمساحات لمكاتب الإشرافيين وموظفي البرنامج ومنطقة مخصصة للتطوير الذاتي ويوفر المركز خدمات صف السيارات ومواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وتشمل قنوات تقديم الخدمات التي يوفرها المركز قناة الخدمة المباشرة للمتعاملين الذين يحضرون شخصياً إلى المركز والموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز تقديم طلب دعم سكني جديد والاستفسار عن طلب دعم سكني وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر وإلغاء طلب دعم سكني وفتح ملف الاستفادة من طلب الدعم السكني وتقديم طلبات خاصة بتنفيذ المشاريع.

بالأرقام

واستقبل مركز سعادة المتعاملين في المركز الرئيس لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي خلال العام الحالي 10 آلاف متعامل بنسبة 55% أقل من عدد المتعاملين الذين زاروا المركز في الفترة ذاتها من عام 2017 في إطار جهود المركز لتنفيذ توجيهات القيادة بالتحول الذكي وتقليل نسبة المراجعين كما حقق المركز معدل 81% في مستويات الإيجابية في بيئة العمل والسعادة الوظيفية.

إضاءة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2012 برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بهدف تحقيق قفزة نوعية في فاعلية الخدمات الحكومية قياساً على المعايير العالمية.