دبي تعلن جاهزيتها لاستضافة القمة العالمية للتسامح

المصدر: دبي- البيان

أتمت اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للتسامح في دبي، كافة الاستعدادات لإقامة الحدث المقرر انطلاقه على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، الذي سيلقي كلمة الافتتاح الرئيسية بعنوان «التعاون والابتكار من أجل بناء مجتمع حاضن للتنوع الثقافي.

وقال خليفة محمد السويدي المنسق العام للقمة العالمية للتسامح: نعلن جاهزيتنا لانطلاق أعمال وفعاليات القمة التي تقام تحت شعار» تحقيق المنفعة الكاملة من التنوّع والتعددية«، حيث أتمت اللجنة كافة التحضيرات اللوجستية والترتيبات التنسيقية مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي بدأت منذ قرابة ثلاثة أشهر لإقامة هذا الحدث العالمي الإنساني، الذي يعنى بتأصيل قيم التسامح والتعايش، والتركيز على دور الأفراد والمؤسسات بتحقيق الشراكة للعمل نحو زيادة أطر التعاون الذي يساهم في تنفيذ آليات من شأنها توفير حياة أكثر أمنا وسلاما، مؤكدا أن اللجنة أتمت جميع الترتيبات والتحضيرات، بشكل يليق بحجم الحدث المهم الذي سيعزز مكانة الدولة في وسطها العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف أنهم يعملون على مدار الساعة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة، ويعكفون حاليا على وضع الجداول الخاصة باستقبال ضيوف الحدث، لافتا الى عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية والتنسيقية بشكل مسبق والجهود المنصبة على أن تخرج القمة بشكل متميز يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة، معربا في ذات السياق عن ترحيب الإمارات بجميع المشاركين في القمة.

مثمنا دعم الرعاة المساهمين في إنجاح القمة، التي يحضرها نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين والعلماء ورجال الدين من أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم، وأشار إلى أن اللجنة عمدت إلى تجهيز مركز إعلامي مجهز بكامل الوسائل الفنية الضرورية من أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت وآلات التصوير والطباعة.