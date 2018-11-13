علي بن علوان يتفقّد مركز شرطة الدقداقة الشامل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بزيارة تفقدية لمركز شرطة الدقداقة الشامل، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، الخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي.

جولة تفتيشية

كان في استقباله، العميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد راشد سالم الزعابي رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمركز.

واطلع القائد العام خلال الجولة التفتيشية على مدى الاستعداد والجاهزية المثلى لتفتيش الطابور العسكري للضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية بالمركز من حيث الالتزام بالقيافة والهندام العسكري وفق التعليمات النظامية المعمول بها في وزارة الداخلية، ثم تفقد المركبات والآليات عبر الوقوف على جاهزيتها وملاءمتها للاستخدام.

رضا المتعاملين

ووجه القائد العام بضرورة الحرص على تقديم الخدمة بشكل يتناسب مع التطور الحاصل في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والاهتمام بمتابعة إجراءات العمل المختلفة داخل كافة أفرع المركز، ووضع آلية عمل تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير الخدمات المقدمة، مؤكداً على أهمية تحقيق رضا كافة المتعاملين مع المركز والوصول إلى إسعادهم من خلال الإنجاز السريع والدقيق لمعاملاتهم بما يحقق طموحاتهم ويخدم العمل الشرطي بالإمارة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بكل دقة وحسن الاستقبال للمتعاملين لعكس الصورة الحضارية لشرطة رأس الخيمة، والسعي نحو تحقيق الكفاءة والشفافية في العمل وتعزيز الأمن والأمان.

وفي نهاية الجولة، عقد قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماعاً مع ضباط المركز للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية الخاصة بالمركز، وذلك ضمن إطار تحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان تقديم الخدمات الأمنية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، والوقوف على متطلبات وتحديات العمل وتوجيه التوصيات سعياً لتعزيز الأمن والأمان.