حمدان بن راشد يعتمد أسماء 16 فائزاً بالجائزة الطبية

المصدر: دبي- البيان

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية، أسماء 16 فائزاً بجوائز الدورة العاشرة للجائزة 2017-2018، والتي تتخذ من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي موضوعاً رئيساً لها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر زعبيل معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، ومعالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة - دبي، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة، وبطي سعيد الكندي عضو مجلس أمناء الجائزة، وعبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بالجائزة، حيث اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد على ملف الفائزين بالجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالشفافية والحيادية في اختيارهم .

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على سير العمل في الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفائزين يوم 12 ديسمبر المقبل، والذي يقام بالتزامن مع تنظيم مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية في الفترة من 13 حتى 14 من الشهر ذاته.

كما توجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالشكر للدكتور علي راشد النعيمي عضو مجلس الأمناء سابقاً على إسهاماته الفعالة في الارتقاء بأنشطة الجائزة طيلة فترة وجوده كعضو مجلس أمناء بالجائزة.

وصرح معالي عبدالرحمن العويس، بأن الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين سيكون ضمن فعاليات المؤتمر الصحافي الذي ستنظمه الجائزة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز مليونان و800 ألف درهم إماراتي.

الجدير بالذكر، أن الجوائز العالمية تشتمل على 3 جوائز هي جائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها في الدورة الحالية أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، إلى جانب جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية.

أما عن جوائز العالم العربي، فهي تضم جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي، وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.

وبالنسبة لجوائز الإمارات تشتمل على جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بالدولة ، وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة، وجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة العلوم الطبية.