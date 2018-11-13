وزارة الموارد البشرية: 461 مواطناً يترشحون للتعيين لدى 98 شركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن التنسيق مع 98 شركة للوقوف على إجراءاتها التي ستتخذها للمفاضلة بين 461 مواطناً ومواطنة ترشحوا للتعيين لديها بعد أن اجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال 3 أيام مفتوحة للتوظيف نظمت مؤخراً، في كل من دبي والشارقة وأم القيوين في إطار مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة.

وتستهدف المبادرة التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بواقع ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة وذلك خلال 100 يوم.

وقال سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: «إن المرشحين للتعيين لدى الشركات المعنية يشكلون نحو 64 % من مجموع المواطنين والمواطنات الذين شاركوا في الأيام الثلاثة المفتوحة للتوظيف، وعددهم 730 باحثاً عن العمل حصل 13 منهم على عروض للعمل، وذلك تمهيداً لتوقيع العقود وفقاً للإجراءات المتبعة».

وأضاف: «إن مسؤولي الشركات المشار إليها أجروا نحو ألفين و170 مقابلة وظيفية للمواطنين والمواطنات الذين شاركوا في أيام التوظيف، والذين أجريت لغالبيتهم أكثر من مقابلة؛ بهدف تعزيز فرصهم الوظيفية من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى طبيعة الفرص المطروحة، وكذلك إتاحة المجال للشركات للتعرف أكثر إلى قدرات الباحثين عن العمل المشاركين».

وأشار السويدي إلى أن نحو 256 مواطناً ومواطنة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، حيث سيتم إشراكهم في «برنامج تمكين» وفقاً للأسباب التي تقف وراء عدم اجتيازهم لهذه المقابلات، وبما يمكّنهم من اجتيازها مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

تأهيل

يذكر أن برنامج «تمكين» تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع كليات التقنية العليا، حيث يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لا يتمكنون من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال أيام التوظيف المفتوحة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم لتسريع توظيفهم في القطاع الخاص، وزيادة تنافسيتهم الوظيفية لتمكينهم في هذه الوظائف.

وكانت الدفعة الأولى من البرنامج ضمت 148 مواطناً ومواطنة تم منحهم الأولوية بالمشاركة في الأيام المفتوحة للتوظيف.

وأشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بكفاءة الباحثين عن العمل الذين ترشحوا للتعيين وحصلوا على عروض العمل خلال الأيام الثلاثة المفتوحة للتوظيف، مبدياً في الوقت ذاته ثقته بحصول الآخرين ممن لم يجتازوا المقابلات الوظيفية على فرص العمل المناسبة مستقبلاً، خصوصاً أنه سيتم إعدادهم بالشكل المطلوب في برنامج «تمكين».

وثمّن السويدي مشاركة الشركات البالغ عددها 98 شركة في الأيام المفتوحة الثلاثة التي نظمت في كل من دبي والشارقة وأم القيوين، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الزيادة في المشاركات خلال أيام التوظيف التي تواصل الوزارة تنظيمها بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل القطاعات الأربعة المستهدفة بتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر.