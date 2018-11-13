حمد الشرقي يؤكد أهمية بناء الثقة بين الجهات الحكومية والرأي العام

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية إطلاع الرأي العام على المعلومات التي تهدف إلى بناء الشفافية والثقة بين الجهات الحكومية والمواطن، مشدداً في هذا السياق على أهمية أن يكون لكل جهة حكومية من يمثلها للتواصل مع وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، ظهر أمس، في قصره بالرميلة، الإعلامية منتهى الرمحي كبيرة مذيعي قناة العربية، بمناسبة انتهائها من إقامة ورشة «المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب» التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، واستهدفت مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في الفجيرة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجاز حول محاور الورشة التي استهدفت أساليب التعامل بحرفية مع وسائل الإعلام المختلفة، وإكساب المشاركين مهارات التحدث معها وأسس المقابلات الصحفية وأساليبها المختلفة، وطرق التحضير الجيد لها وتوظيفها لصالح ترسيخ أهداف المؤسسة ورؤيتها.

وأثنى حاكم الفجيرة على الجهود التي بذلها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في تطوير الأداء الإعلامي للمؤسسات الحكومية، كما أشاد بعمل الإعلامية منتهى الرمحي وأهمية ما قدمته للمشاركين في ورشة المتحدث الرسمي. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري.

وفي السياق ذاته استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أول من أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، الإعلامية منتهى الرمحي ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في إمارة الفجيرة المشاركين في ورشة «المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب» التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تطلعه بأن تسهم أعمال الورشة في تطوير الأداء الحكومي الإعلامي في الفجيرة، وتطوير عمل المتحدثين الرسميين فيها، وعلاقتهم مع وسائل الإعلام بما يحقق توافر المعلومة الدقيقة والكاملة، وشفافية إيصالها إلى الجمهور.

ومن جانبهم ثمن المشاركون في الورشة دعم سمو ولي العهد لعمل مؤسساتهم في الفجيرة، مشيرين إلى أن هذه الورشة تعد منصة مهمة لتلقي الخبرات العملية وأفضل الممارسات المستقاة من الميدان في أساليب تواصل المتحدثين بالإعلاميين، على نحو مكّن المشاركين من توسيع مداركهم وتحسين أدائهم الإعلامي فيما يتعلق بالتصريح عن عمل مؤسساتهم والقضايا المتعلقة بها. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.