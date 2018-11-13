11 دولة تتنافس في «ديكاثلون الطاقة الشمسية» بدبي غداً

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2018) في الفترة من 14 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفي إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئة مع وزارة الطاقة الأميركية.

حيث تستضيف دبي الدورتين الأولى والثانية من هذه المسابقة العالمية، التي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويشارك في الدورة الأولى 15 فريقاً من 54 جنسية مختلفة يمثلون 28 جامعة من 11 دولة حول العالم، وتبلغ الجوائز المالية للمسابقة أكثر من 20 مليون درهم للدورتين.

ودعا سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أفراد المجتمع وطلاب الجامعات والمدارس من مختلف إمارات الدولة لزيارة موقع المسابقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وزيارة البيوت التي شيدتها الفرق المشاركة على مدى الأيام الخمسة عشر الماضية، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة التي تم استخدامها لتصميم وبناء بيوت ذكية ومستدامة تساهم في تعزيز نمط عيش مستدام.

ونوه إلى أن الهيئة خصصت مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع في المجمع للمسابقة، نظراً لأهميته كصرح ريادي في مسيرة التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي.

وأضاف الطاير: «بدعم من قيادتنا الرشيدة، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة منصة مهمة للمبتكرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، وتأتي استضافتنا لمسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط التي يشارك في دورتها الأولى 15 فريقاً من 54 جنسية مختلفة يمثلون 28 جامعة من 11 دولة حول العالم، في إطار جهودنا لدعم الابتكار في مجال الاستدامة وتشجيع الشباب من مختلف أنحاء العالم على تطوير حلول مبتكرة تدعم الجهود العالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي وتعزز التحول نحو نمط حياة أكثر استدامة يساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إدراكاً منا أن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة».

تصميم

وأشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الفرق المشاركة في مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط عملت على تصميم وبناء وتشغيل منازل تعتمد على الطاقة الشمسية؛ تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومراعاة الظروف المناخية للمنطقة، وتتنافس الفرق في 10 مجالات تشمل: الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء، وإدارة الطاقة، وكفاءة الطاقة، وشروط الراحة، والأداء الوظيفي للمنزل، والنقل المستدام، والاستدامة، والاتصال، والابتكار.