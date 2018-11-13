خبراء عالميون يستشرفون تحديات مستقبل قطاع التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

سلطت جلسة حوارية خاصة حول تحديات مستقبل قطاع التجارة العالمية الضوء على أبرز التغييرات التي سيشهدها هذا القطاع الحيوي وتأثراته المباشرة وغير المباشرة على اقتصادات العالم، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمجالس المستقبل العالمية في دبي، والتي تنظمها حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء الاقتصاديين العالميين هم كل من: مارك وو أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفرد، وأميتيندو باليت رئيس قسم البحوث في شؤون التجارة في جامعة سنغافورة الوطنية، وأرانشا جونزاليس ليا المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC).

وناقش المتحدثون موضوع النزاعات التجارية العالمية في الوقت الحالي، إضافة إلى خوف البعض من تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على الأمن الوطني في دول العالم مع تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.

وأكد المشاركون، أن هذه التحديات تؤثر في قطاعات الأسواق المالية والشحن والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بشكل عام، وأن قضية رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول على مجموعة من السلع الاستراتيجية تؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية ومستويات الثقة المتبادلة بين الدول والحكومات.