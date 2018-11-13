337 مليون مشاهدة لدراجة شرطة دبي الطائرة على «التواصل»

المصدر: دبي - البيان

حققت دراجة «هوفر» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي والتي دشنتها في معرض جيتكس للتقنية بمركز دبي التجاري العالمي الشهر الماضي، رقماً استثنائياً في عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي مُسجلة 337 مليوناً و433 ألفاً و709 مشاهدات، فيما قُدرت قيمة المساحة الإعلانية لعدد المشاهدات بـ8 ملايين و846 ألفاً و925 دولاراً أميركياً.

وتستطيع دراجة «هوفر» المطورة الجديدة لشرطة دبي الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وهو ما نال إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بمشاركة مقطع الفيديو الخاص بها.

وحول صفات دراجة هوفر شرطة دبي، أكد العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي عند تدشينها في معرض جيتكس، أنها قادرة على الطيران لمدة 40 دقيقة عبر التحكم فيها عن بعد ولمدة 25 دقيقة حال استخدامها من قبل شرطي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدراجة صديقة للبيئة وتستخدم الطاقة الكهربائية.

وأضاف العميد الرزوقي أن الدراجة تعتبر خفيفة الوزن لذلك بإمكانها الطيران بسرعة تصل إلى 96 كيلومتراً/ ساعة، مشيراً إلى أنها في مرحلة الاختبار في العمل الشرطي، كما أنها تأتي ضمن توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في استخدام أحدث الأنظمة الذكية بالعمل الشرطي، واستشراف المستقبل في مجال تعزيز الأمن والأمان والوصول إلى أماكن الحوادث والبلاغات في أسرع وقت ممكن.