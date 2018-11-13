عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع العراق والمملكة المتحدة والمجر

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، الدكتور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق الجديد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي يأتي على هامش الزيارة الرسمية للدكتور برهم أحمد صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة إلى الدولة، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للدكتور محمد علي الحكيم بالتوفيق في مهام عمله الجديد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في التقدم والازدهار والاستقرار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تطوير علاقات التعاون المشترك مع العراق في العديد من المجالات.

من جانبه أعرب الدكتور محمد علي الحكيم، وزير خارجية العراق، عن تقديره لجهود دولة الإمارات ومبادراتها المستمرة لدعم العراق وإسهاماتها في الجهد الدولي لإعادة الإعمار.

وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي والدور الرائد الذي تقوم به من أجل دعم قضايا الأمة العربية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء حسن أحمد الشحي، سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية، وخليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

المملكة المتحدة

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جيرمي هانت وزير خارجية المملكة المتحدة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيريمي هنت، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة.

من جانبه أكد جيريمي هنت أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً في العديد من المجالات، وهناك حرص على تعزيزها وتنميتها، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات رائدة في شتى المجالات.

حضر اللقاء سليمان حامد سالم المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وخليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

المجر

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين وزارة الداخلية بالإمارات ونظيرتها في المجر، ومذكرة تفاهم بين معهد الشؤون الخارجية والتجارة في المجر وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بشأن التعاون في الأبحاث الأكاديمية.

مكانة عظيمة

أهدى وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى جمهورية المجر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مجسماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن هذا العمل الفني البسيط يأتي لتأكيد المكانة العظيمة التي يحظى بها القائد المؤسس لدولة الإمارات لدى قادة وشعوب مختلف دول العالم التي تشارك دولة الإمارات الاحتفاء خلال العام الجاري بـ«عام زايد» ومئوية هذا القائد العظيم.