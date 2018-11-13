ضاحي خلفان يثمن مساهمة «دبي للإعلام» في حملة مكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الشكر إلى إدارة تلفزيون دبي، ممثلة بأحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، وكافة الإعلاميين فيها على استجابتهم لمعاليه مؤخراً، بضرورة مشاركة وسائل الإعلام المحلية إطلاق حملة إعلامية مكثفة ضد المخدرات، واستعداد مؤسسة دبي للإعلام للمساهمة في هذه الحملة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه أحمد سعيد المنصوري بحثا من خلاله سبل التعاون بين الجانبين، وأبدى أحمد المنصوري، استعداد مؤسسة دبي للإعلام التام للمساهمة في كافة الحملات والبرامج التوعوية التي تدعم الجهود الأمنية، وتعمل معها جنباً إلى جنب في وقاية المجتمع وحماية الشباب من أية تهديدات قد يتعرضون لها.