متابعة سير العمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بدبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والخبيرة فريدة الشمالي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

مسرح الجريمة

وبدأ اللواء خليل المنصوري جولته التفتيشية بتفقد الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على إحصاءات تلك الإدارات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ففي إدارة مسرح الجريمة اطلع على إحصائيات الإدارة والمشاريع المنجزة ومن ضمنها مشروع تحليل أنماط بقع الدم، بالإضافة للدورات التخصصية التي نظمتها الإدارة ومن ضمنها مسرح الجريمة تحت الماء، وجمع الرفات الآدمية بالتعاون مع «إف بي أي» وعلم الحشرات الجنائية.

أما إدارة الأدلة الإلكترونية، فاستعرضت إحصائيات الإدارة والقضايا الواردة إليها، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في فحص الهواتف المتحركة، وتقنيات فحص مقارنة الصوت.

وفي إدارة علم الجريمة، اطلع اللواء المنصوري على التحليلات النفسية الجنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاعتمادات العالمية للفحوصات النفسية الجنائية.

التجارب العلمية

كما تفقد اللواء المنصوري إدارة الأدلة الجنائية التخصصية التي قدمت أحدث الممارسات والتجارب العلمية التي ساهمت في تطوير مسيرة العمل والبحث الجنائي.

آثار البصمات

استمع اللواء خليل المنصوري في إدارة البصمات، إلى شرح عن جهاز EVISCAN الذي يقوم بإظهار آثار البصمات على الأسطح غير المسامية وشبه المسامية دون معالجتها كيميائياً، بالإضافة لإنجازات ومشاريع التحول الذكي والذكاء الاصطناعي لإدارة البصمات.