فتح باب التطوع للمشاركة في تنظيم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات وبالتعاون مع برنامج «تكاتف»، التابع لمؤسسة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للمتطوعين الشباب من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، للمشاركة في تنظيم ودعم الاحتفال الذي سيُقام في الثاني من ديسمبر بمدينة زايد الرياضية تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وأشارت اللجنة إلى قدرتها على استيعاب أكثر من 100 متطوع ليكونوا جزءاً من فريق تنظيم الفعالية الأكبر على مستوى الدولة وتقديم الدعم والمساعدة أثناء الاحتفال الرسمي باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة.

وتتيح هذه الدعوة للمتطوعين فرصةً استثنائية للتواجد مع مجموعة واسعة من الفنانين والموسيقيين ومقدّمي العروض من المشاهير العالميين، الذين سيحتفون بمسيرة من القيم التي تعبر عن التلاحم الاجتماعي التي شهدتها الدولة على مدار 47 عاماً.

وسيتخلل الاحتفال تقديم سلسلة متنوعة من الأنشطة الاستثنائية وعروض الأداء الحية الأولى من نوعها، وسيحظى المتطوّعون ممن سيتم اختيارهم بفرصة لتعزيز مهاراتهم المتعلقة بإدارة الفعاليات، والتعامل مع فريق عمل متكامل في مختلف مجالات تنظيم الحفل، علاوة على شرف المشاركة بأهم وأكبر حدث وطني، مما يعزز من إحساسهم بالفخر والولاء والانتماء.

وعلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة التمتع بالشغف، وحب العمل والقدرة على إنجاز المهام بكفاءة وجودة عالية، مستمدين ذلك من مشاركتهم الفاعلة في احتفال وطني سيجذب أنظار كل من يعيش على أرض الإمارات والمنطقة، وسيتاح للأشخاص المحظوظين من المتطوعين، فرصة قيّمة لاكتساب مهاراتٍ جديدة ستثري خبراتهم وتجاربهم في مختلف المجالات.

وتشمل مهام المتطوّعين، دعم فريق التسويق والاتصال في أمسية الاحتفال، وتقديم المساعدة إلى الحضور أثناء احتفالهم بالحدث، بالإضافة إلى تقديم معلومات وافية حول الاحتفال لجميع الزوار والضيوف المتوافدين على موقع الاحتفال.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله القبيسي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني السابع والأربعين: «يسعدنا دائماً أن نشرك الشباب الشغوف بالعمل التطوعي، والذين سيساهمون بمساعدتنا على تنظيم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة».