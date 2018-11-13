علماء يطالبون بتوظيف التقنية لتعزيز نماذج استهلاك مستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد علماء وخبراء متخصصون، ضرورة توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة تمكن المجتمعات من الاستفادة من الموارد المتاحة بأعلى درجات الكفاءة.

واستشرف مجلس مستقبل الاستهلاك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي، الإمكانات التي سيوفرها التطور التكنولوجي وأثرها على تعزيز نماذج الاستهلاك، وضمان فوائد مستدامة للأعمال والمجتمع عبر الأسواق المتقدمة والنامية.

واستعرض المجتمعون آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاسات أدواتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وما توفره التكنولوجيا من فرص لخلق قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، والتغييرات المتوقعة على صعيد تحقيق وفرة في الموارد من خلال تطبيق نماذج مبتكرة تتبنى مخرجات العلوم المتقدمة.