بلدية الفجيرة تطلق حملة «حدّث بياناتك»

المصدر: الفجيرة - البيان

تفاعل جمهور متعاملي بلدية الفجيرة مع حملة «حدّث بياناتك»، التي أطلقتها البلدية بهدف تحديث بيانات المتعاملين عبر قنوات التواصل، صباح أول من أمس.

واستهدفت الحملة جميع مقدمي الطلبات عبر قنوات التواصل، من أجل توفير قاعدة بيانات صحيحة وتسهيل الإجراءات على مراجعيها.

وتم إطلاق الحملة في جميع قنوات التواصل الخاصة بالبلدية لضمان وصولها إلى جميع المستهدفين، حيث تم إرسال رسائل نصية إلى جميع العملاء، ونشر أهداف الحملة عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تشجيع وتحفيز العملاء على تحديث بياناتهم ومعلوماتهم، من أجل ضمان التواصل الفعال مع العملاء.