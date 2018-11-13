كرنفال «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين» يلوّن الشوارع

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للطفل، يُنظّم مكتب الشارقة صديقة للطفل «الكرنفال الأول للشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، في الـ 19 من نوفمبر الجاري، احتفاءً باعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارة في مجال رعاية الطفولة، وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم المجتمع بكافة فئاته العمرية.

وينطلق موكب الكرنفال في مسيرة احتفالية تبدأ من شارع كورنيش البحيرة، مقابل مسجد النور، عند الساعة 3 عصراً، مروراً بالعديد من المحطات الممتعة حتى وجهتها النهائية في واجهة المجاز المائية، باعثةً البهجة في نفوس الأطفال والزوار. وينظم الكرنفال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية لجميع أفراد العائلة، من بينها حديقة سحرية، وعرض الفقاعات، والبالونات الطائرة.