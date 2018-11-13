نمو سنوي متوقع لقطاع الرعاية الصحية في الدولة بنسبة 8.5 %

المصدر: دبي - البيان

توقعت مؤسسة «ريسيرش أند ماركتس» العالمية للأبحاث المتنوعة، أن يسجل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 8.5%، خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

وأصدرت المؤسسة التي يقع مقرها الرئيس في جمهورية أيرلندا، تقريراً عن آفاق النمو في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، وأكدت فيه أن هذا القطاع شهد نمواً مدهشاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب ازدهار السياحة العلاجية في الدولة وتوسع الحكومة في إنفاقها على منظومة الرعاية الصحية التي توفرها للسكان وحرصها على إنشاء بنية تحتية صحية قوية على طراز عالمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على الإسهام بقوة في النهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية والرقي بجودتها.