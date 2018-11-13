الشيخة فاطمة تستقبل وفداً نسائياً من المشاركات في مؤتمر ومعرض «أديبك 2018»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أمس في قصر البحر، وفدا يمثل القيادات النسائية من شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إضافة إلى عدد من القيادات النسائية في قطاع النفط والغاز والطاقة العالمي، المشاركات في مؤتمر ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018».

حضر الاستقبال حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، وحرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، وحرم الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.

وحرم سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان سمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد، وحرم الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، الشيخة شيخة بنت سرور.

والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والشيخة سلامة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وحرم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الشيخة لطيفة بنت طحنون، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وقيادات نسائية.

وضم الوفد الزائر كلاً من المهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفيكي هولوب الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، ولين ليفيرتي عضوة في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ومي العيسى نائبة الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم العمانية.

ونادية بدر الحاجي نائبة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وميليسا شكوب نائبة رئيس الشؤون المؤسسية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، وسارة أكبر عضوة في مجلس إدارة شركة بتروفاك الكويتية.

وأشادت عضوات الوفد بالدعم الكبير لقيادة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمرأة ودورها في المجالات كافة. ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالوفد وباركت الجهود التي يبذلها في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ونشاطه الدؤوب.