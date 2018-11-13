بحث متطلبات الجيل الجديد من التنقل «عند الطلب»

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس «المستقبل العالمي للتنقل» ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، الابتكارات الهائلة التي حصلت في مجال النقل، والتغييرات التي نتجت عنها خلال السنوات الماضية.

وبحث المجلس دور الابتكار في تشكيل ثقافة جديدة، من خلال آثار حلول النقل المبتكرة على حركة الأشخاص والسلع، وأكد أهمية أن يكون النقل المستقبلي نظيفاً وآمناً وشاملاً، إلى جانب الاهتمام بمتطلبات الجيل الجديد من التنقل «عند الطلب» ورفده بخصائص جديدة تتناسب مع احتياجات هذا القطاع.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تشكيل مستقبل النقل، التي تأخذ في الحسبان تأثير المدن والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة على المجتمع والتنقل، وأهم النقاط التي يحتاجها القطاع.