اختتام دورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة، ختام دورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة رقم (14)، والتي تشكل خطراً على الأمن العام، بحضور العقيد مصبح سعيد الغفلي، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، وعدد من أعضاء لجنة الاستجابة والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء الغيثي، إن القيادة العليا في شرطة دبي وعلى رأسها اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام، حريصة كل الحرص على تأهيل منتسبيها وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة لتحافظ على الأمن العام في إمارة دبي.