«الداخلية» و«إسعاف دبي» تتعاونان للاستفادة من برنامج فزعة

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، تهدف إلى الاستفادة من (برنامج فزعة)، الذي أطلقه الصندوق، بما يتيح تقديم خدمات للموظفين تعمل على تطوير ورفع المستوى المعيشي لهم، بما يسهم في سد الاحتياجات الأساسية والمكملة لجودة الحياة وتوفير حياة كريمة لهم.

وقع المذكرة خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمقدم أحمد بوهارون مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي أن المؤسسة تسعى من خلال إبرام المذكرة إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون لبناء علاقات طويلة الأجل، تقوم بدور محوري في تفعيل التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية لا سيما الجمعيات ذات النفع العام .