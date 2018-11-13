بلدية أبوظبي تطلق الربط الإلكتروني مع «مجلس الجودة والمطابقة»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي الربط الرقمي بين نظامي تصاريح البنية التحتية الـ (IPS) التابع لبلدية مدينة أبوظبي، وبين نظام إدارة العينات الـ (LIMS) التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي يسهم في توفير الوقت والجهد بنسبة 70%، وذلك تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي في مجال التحول الإلكتروني، وتطبيق أنظمة ذكية ذات كفاءة عالمية لتسهيل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل.

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عقب إطلاق الخدمة الجديدة أن البلدية وتطبيقاً لرؤية حكومة أبوظبي وتوجيهاتها السديدة تسعى بشكل منهجي نحو تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة بهدف الارتقاء بالخدمات بما يحقق تطلعات المتعاملين والشركاء، وبالوقت ذاته تعزيز معايير جودة الحياة بما يتماشى مع المكانة والسمعة العالمية الراقية لأبوظبي.

وأوضح القبيسي خلال ورشة عمل عقدتها البلدية أمس في مقرها الرئيسي، أن الربط الإلكتروني المستحدث بين الجانبين سيعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية ويسمح بتمكين جميع المقاولين من عملية إدخال وفحص المواد بطريقة إلكترونية مما يوفر الوقت والجهد المستخدم في المراجعات، وكذلك سهولة وفعالية توثيق جميع الإجراءات وأرشفة الوثائق ونتائج فحص المواد.

وأشار القبيسي أن عملية الربط التي تكللت بالنجاح ستضمن لجميع الأطراف المعنية، جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، وتقليل الاستهلاك الورقي، آخذين بعين الاعتبار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات الأداء وإسعاد المتعاملين.

على الصعيد ذاته، أكد الدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن تعاون المجلس مع الجهات الحكومية المحلية يأتي في إطار مهامه الساعية إلى تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي والمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً، مشيراً إلى أن التعاون مع بلدية مدينة أبوظبي في مشروع الربط الرقمي بين نظامي تصاريح البنية التحتية الـ (IPS) التابع للبلدية، وبين نظام إدارة العينات الـ (LIMS) التابع للمجلس يُشكل خطوة مهمة.

وأكدت المهندسة عايشة البلوشي رئيس قسم جودة المواد في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات للصحفيين، أن الربط الرقمي في البيانات بين البلدية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ساهم في تسهيل تقديم المقاولين على طلب فحص عينات رصف الشوارع من الأسفلت المستخدمة في البنية التحتية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما ساهم في توفير الوقت والجهد بنسبة 70% وتقليل استخدام الأوراق.

تسهيل

قال الدكتور هلال حميد الكعبي:«يسهم هذا الربط في تسهيل إجراءات المتعاملين، ورفع مكانة إمارة أبوظبي على مؤشر التنافسية الرقمية على المستويات الإقليمية والعالمية، خاصة وأنه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس الساعية للارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي».