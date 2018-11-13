وفد أممي يزور المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود»

المصدر: عمان - وام

استقبل حميد علي سلطان الكتبي مدير مخيم الهلال الأحمر الإماراتي بالأردن وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة علياء الخطار وليامز، نائبة ممثل المفوضية والوفد المرافق لها في المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود».

وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في تعزيز وتطوير خدمات واحتياجات اللاجئين السوريين.

واستهلت الزيارة بشرح تفصيلي من قبل نائب مدير المخيم عن أهدافه ومراحل تطويره والدور الذي يقوم في خدمة اللاجئين في المجال الإنساني والاجتماعي والتعليمي.

وبعدها قام الوفد الزائر بإلقاء محاضرة عن دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين وخاصة في مخيم الزعتري ومخيم الأزرق، وكيفية العمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز التعاون المشترك.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا والصور التذكارية بين الوفد الزائر وإدارة المخيم. وأشادت رئيسة الوفد الزائر بجهود القائمين على المخيم القيمة والنوعية في خدمة اللاجئين. والتي تبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والهلال الأحمر الإماراتي بشكل خاص في مجال العمل الإنساني والتطوعي.